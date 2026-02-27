?? Livret jeux enquête Jouons de la musique au château

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret

Tarif : – – 6 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-04

Une aventure mélodieuse à travers les siècles !

Cet été, du 4 juillet au 31 août 2026, le Château de Sully-sur-Loire invite les jeunes visiteurs à explorer ses salles au rythme de la musique. Équipés de notre nouveau livret-jeux, les enfants deviennent les acteurs de leur propre visite.

Le concept

Comment s’amusait-on au château autrefois ? Quels instruments résonnaient dans la Grande Salle ? Ce livret est le compagnon de visite idéal pour découvrir le monument de manière ludique.

À travers une série d’énigmes portant sur le thème de la musique à travers le temps, les apprentis historiens devront observer les détails des décors, le mobilier et l’architecture pour progresser dans leur quête. Une immersion culturelle qui se fait en toute autonomie, au rythme de la famille. .

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 36 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A melodious adventure through the centuries!

This summer, from July 4 to August 31 2026, the Château de Sully-sur-Loire invites young visitors to explore its rooms to the rhythm of music. Equipped with our new game booklet, children become the actors of their own visit.

L’événement ?? Livret jeux enquête Jouons de la musique au château Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2026-02-24 par ADRT45