Les Jeudis de Barbentane Lulu’s Paradise Route de Boulbon Barbentane
jeudi 16 juillet 2026 · Route de Boulbon · Barbentane
Informations pratiques
Barbentane
Les Jeudis de Barbentane Lulu’s Paradise
Jeudi 16 juillet 2026 à partir de 19h. Route de Boulbon Arènes Barbentane Bouches-du-Rhône
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Les Jeudis de Barbentane Lulu’s Paradise
Premier rendez-vous des Jeudis de Barbentane avec la compagnie Attention Fragile et son spectacle Lulu’s Paradise .
L’acrobate Lulu Koren raconte avec ses mots et ses gestes son enfance en Israël et sa vie de femme et d’artiste à l’étranger. Gilles Cailleau met en scène cette proposition poétique. .
Route de Boulbon Arènes Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 85 85
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English :
Thursdays in Barbentane Lulu’s Paradise
L’événement Les Jeudis de Barbentane Lulu’s Paradise Barbentane a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence