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AGENDA · Barbentane

Les Jeudis de Barbentane Lulu’s Paradise Route de Boulbon Barbentane

jeudi 16 juillet 2026 · Route de Boulbon · Barbentane

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Route de Boulbon
Adresse
Arènes
Ville
13570 Barbentane
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
13 13 13

Barbentane

Les Jeudis de Barbentane Lulu’s Paradise

Jeudi 16 juillet 2026 à partir de 19h. Route de Boulbon Arènes Barbentane Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:00:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Les Jeudis de Barbentane Lulu’s Paradise
Premier rendez-vous des Jeudis de Barbentane avec la compagnie Attention Fragile et son spectacle Lulu’s Paradise .
L’acrobate Lulu Koren raconte avec ses mots et ses gestes son enfance en Israël et sa vie de femme et d’artiste à l’étranger. Gilles Cailleau met en scène cette proposition poétique.   .

Route de Boulbon Arènes Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 85 85 

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English :

Thursdays in Barbentane Lulu’s Paradise

L’événement Les Jeudis de Barbentane Lulu’s Paradise Barbentane a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

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