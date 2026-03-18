LES JEUDIS DE BÉZIERS

allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-07-02

Les Jeudis de Béziers sont le rendez-vous incontournable de l’été ! Chaque jeudi de juillet, sur les Allées Paul Riquet, des vignerons et restaurateurs locaux se réunissent pour profiter d’un moment festif et convivial.

Les Jeudis de Béziers sont le rendez-vous incontournable de l’été ! Chaque jeudi de juillet, sur les Allées Paul Riquet, des vignerons et restaurateurs locaux se réunissent pour profiter d’un moment festif et convivial. Au programme dégustations de vins, restauration et ambiance musicale. .

allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

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English :

Les Jeudis de Béziers is a not-to-be-missed summer event! Every Thursday in July, on the Allées Paul Riquet, local winegrowers and restaurateurs gather to enjoy a festive and convivial moment.

L’événement LES JEUDIS DE BÉZIERS Béziers a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 ADT34