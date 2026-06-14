PHILIPPE CORTI LA MONDAINE Route de Bédarieux Béziers

Béziers

PHILIPPE CORTI LA MONDAINE

Route de Bédarieux 2505 chemin rural 10 Béziers Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Philippe Corti met le feu au dancefloor de la Guinguette du Roy pour une soirée d’exception!

Une soirée de folie vous attend lors de La Mondaine avec Philippe Corti !

DJ set by La Daronne en warmup.

Réservation fortement conseillée. .

Route de Bédarieux 2505 chemin rural 10 Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 69 61 98 96

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English :

Philippe Corti is set to set the dance floor ablaze at La Guinguette du Roy for an unforgettable night!

L’événement PHILIPPE CORTI LA MONDAINE Béziers a été mis à jour le 2026-06-14 par 34 ADT34