PHILIPPE CORTI LA MONDAINE Route de Bédarieux Béziers
PHILIPPE CORTI LA MONDAINE Route de Bédarieux Béziers jeudi 2 juillet 2026.
Béziers
PHILIPPE CORTI LA MONDAINE
Route de Bédarieux 2505 chemin rural 10 Béziers Hérault
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Philippe Corti met le feu au dancefloor de la Guinguette du Roy pour une soirée d’exception!
Une soirée de folie vous attend lors de La Mondaine avec Philippe Corti !
DJ set by La Daronne en warmup.
Réservation fortement conseillée. .
Route de Bédarieux 2505 chemin rural 10 Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 69 61 98 96
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English :
Philippe Corti is set to set the dance floor ablaze at La Guinguette du Roy for an unforgettable night!
L’événement PHILIPPE CORTI LA MONDAINE Béziers a été mis à jour le 2026-06-14 par 34 ADT34
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