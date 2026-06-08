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SEXE, ROCK & ADDICTIONS Béziers

SEXE, ROCK & ADDICTIONS Béziers jeudi 2 juillet 2026.

Adresse : 9 rue Victor Hugo

Ville : 34500 Béziers

Département : Hérault

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Tarif :

Béziers

SEXE, ROCK & ADDICTIONS

9 rue Victor Hugo Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-02

Date(s) :
2026-07-02

Conférence de Laurent Karila sur le thème du sexe, du rock et des addictions.
Conférence de Laurent Karila sur le thème du sexe, du rock et des addictions.
Réservation obligatoire.   .

9 rue Victor Hugo Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 35 73 26 

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English : SEXE, ROCK & ADDICTIONS

Lecture by Laurent Karila on the theme of sex, rock and addiction.

L’événement SEXE, ROCK & ADDICTIONS Béziers a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 ADT34

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