SEXE, ROCK & ADDICTIONS Béziers
SEXE, ROCK & ADDICTIONS Béziers jeudi 2 juillet 2026.
Béziers
SEXE, ROCK & ADDICTIONS
9 rue Victor Hugo Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Conférence de Laurent Karila sur le thème du sexe, du rock et des addictions.
Conférence de Laurent Karila sur le thème du sexe, du rock et des addictions.
Réservation obligatoire. .
9 rue Victor Hugo Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 35 73 26
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English : SEXE, ROCK & ADDICTIONS
Lecture by Laurent Karila on the theme of sex, rock and addiction.
L’événement SEXE, ROCK & ADDICTIONS Béziers a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 ADT34
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