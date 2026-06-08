Béziers

SEXE, ROCK & ADDICTIONS

9 rue Victor Hugo Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Conférence de Laurent Karila sur le thème du sexe, du rock et des addictions.

Conférence de Laurent Karila sur le thème du sexe, du rock et des addictions.

Réservation obligatoire. .

9 rue Victor Hugo Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 35 73 26

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English : SEXE, ROCK & ADDICTIONS

Lecture by Laurent Karila on the theme of sex, rock and addiction.

L’événement SEXE, ROCK & ADDICTIONS Béziers a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 ADT34