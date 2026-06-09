Béziers

FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN RAVE LUCID MAZELFRETEN

Route de Vendres Béziers Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Une pièce de MazelFreten et une interprétation tribale par Epse dance urbain et électro s’entremêlent dans une énergie brute et pleine de liberté.

Révélée au grand public lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris. La compagnie MazelFreten poursuit avec Rave Lucid son immersion dans l’univers de la danse électro. Sur une musique battant à 120 bpm, Laura Defretin et Brandon Masele orchestrent une rave millimétrée inspirée des battles et du clubbing.

Dix danseurs y font jaillir une énergie brute entre affrontement et lâcher-prise, jeux de bras fulgurants et pulsations collectives. Dans cette transe graphique et hypnotique, l’underground reprend toute sa place et la fête devient un acte de partage, viscéral et intensément vivant.

En ouverture de soirée, la pièce The Bad de Hofesh Shechter, interprété par la cellule d’excellence Epse Danse. Entre énergie brute, tensions nocturnes et geste urbains, la pièce chorégraphique explore la condition humaine et sa bestialité. La liberté et l’espoir se retrouvent dans un spectacle toujours d’une esthétique beauté ! .

Route de Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32 contact@herault-culture.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A piece by MazelFreten and a tribal interpretation by Epse dance: urban and electro intertwine in a raw energy full of freedom.

L’événement FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN RAVE LUCID MAZELFRETEN Béziers a été mis à jour le 2026-06-05 par 34 ADT34