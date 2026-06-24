Les Jeudis de Cap 33 Baby gym et Eveil Multisport Lieu-dit Les Querons-Nord Cérons
jeudi 9 juillet 2026 · Lieu-dit Les Querons-Nord · Cérons
Informations pratiques
Cérons
Les Jeudis de Cap 33 Baby gym et Eveil Multisport
Lieu-dit Les Querons-Nord Complexe sportif Georges Tachon Cérons Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-08-06 10:45:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20
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Lieu-dit Les Querons-Nord Complexe sportif Georges Tachon Cérons 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 55 18 12
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English : Les Jeudis de Cap 33 Baby gym et Eveil Multisport
L’événement Les Jeudis de Cap 33 Baby gym et Eveil Multisport Cérons a été mis à jour le 2026-06-24 par La Gironde du Sud
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