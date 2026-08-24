Les Jeudis de la Rotonde Apéro Concert Ribeauvillé
jeudi 1 octobre 2026 · Ribeauvillé
Informations pratiques
Ribeauvillé
Les Jeudis de la Rotonde Apéro Concert
4 rue du parc Ribeauvillé Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-10-01 18:30:00
fin : 2026-10-01
Date(s) :
2026-10-01 2026-11-05 2026-12-03
A l’occasion des Jeudis de la Rotonde , retrouvez-vous autour d’un verre tout en profitant d’un petit concert pour une soirée des plus conviviales !
A l’occasion des Jeudis de la Rotonde , retrouvez vous autour d’un verre, d’une planche et d’un petit concert pour une soirée des plus conviviales !
Excellent pour passer une soirée entre amis, entre collègues ou en famille ! .
4 rue du parc Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 6 42 41 94 86 marie.bre@wanadoo.fr
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English :
Join us for Jeudis de la Rotonde , a convivial evening of drinks and live music!
L’événement Les Jeudis de la Rotonde Apéro Concert Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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