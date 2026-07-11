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Les jeudis de l’été à Bellevue Centre socioculturel de Bellevue – Centre du Jamet Nantes

jeudi 16 juillet 2026 · Centre socioculturel de Bellevue - Centre du Jamet · Nantes

Les jeudis de l’été à Bellevue Centre socioculturel de Bellevue – Centre du Jamet Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
18:00
Lieu
Centre socioculturel de Bellevue - Centre du Jamet
Adresse
25 rue du Jamet 44100 Nantes
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-16 18:00 –
Gratuit : oui  En famille 

Retrouvez tout au long de l’été des soirées concert & barbecue avec la programmation des Jeudis de l’été à Bellevue.Des rendez-vous conviviaux en plein air pour profiter des belles soirées estivales dans une ambiance chaleureuse et festive.Retrouver la programmation complète via l’affiche

Centre socioculturel de Bellevue – Centre du Jamet Nantes 44100


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