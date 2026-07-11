AGENDA · Nantes99vues
Les jeudis de l’été à Bellevue Centre socioculturel de Bellevue – Centre du Jamet Nantes
jeudi 16 juillet 2026 · Centre socioculturel de Bellevue - Centre du Jamet · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-16 18:00 –
Gratuit : oui En famille
Retrouvez tout au long de l’été des soirées concert & barbecue avec la programmation des Jeudis de l’été à Bellevue.Des rendez-vous conviviaux en plein air pour profiter des belles soirées estivales dans une ambiance chaleureuse et festive.Retrouver la programmation complète via l’affiche
Centre socioculturel de Bellevue – Centre du Jamet Nantes 44100
Afficher la carte du lieu Centre socioculturel de Bellevue – Centre du Jamet et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Vous tirez ou vous pointez ? Tournoi de pétanque à la Croix Bonneau, Jardins de la rue des Sables d’Olonne, Nantes 11 juillet 2026
- Jam odonymes Quartier Chantenay – Bellevue – Croix Bonneau Nantes 12 juillet 2026
- Kamila Chants traditionnels – La cocotte solidaire La Cocotte Solidaire Nantes 12 juillet 2026
- Rebonds – Festival des arts de la rue Quartier Malakoff / St-Donatien Nantes 12 juillet 2026
- Choeur d’Angers Nantes Opéra – Concert – Festival Aux heures d’été Jardin des Plantes Nantes 12 juillet 2026