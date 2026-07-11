Les jeudis de l’été à Bellevue Centre socioculturel de Bellevue – Centre du Jamet Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-16 18:00 –

Gratuit : oui En famille

Retrouvez tout au long de l’été des soirées concert & barbecue avec la programmation des Jeudis de l’été à Bellevue.Des rendez-vous conviviaux en plein air pour profiter des belles soirées estivales dans une ambiance chaleureuse et festive.Retrouver la programmation complète via l’affiche

Centre socioculturel de Bellevue – Centre du Jamet Nantes 44100



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