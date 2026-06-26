Les jeudis de l’été Fabrique ta lampe à huile ! Rom jeudi 9 juillet 2026.

Rom

Les jeudis de l’été Fabrique ta lampe à huile !

1, place de l’Eglise (Musée de Rauranum) Rom Deux-Sèvres

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 15:00:00

fin : 2026-07-09 17:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Comment était la nuit chez les romains ? Comment pouvaient-ils bien s’éclairer ? Comment dormaient-ils ? A quoi ressemblait leur chambre, le cubiculum ? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre à travers notre atelier Lueur antique fabrique ta lampe à huile ! Une activité familiale et accessible dès 7 ans !

Enfant à partir de 7 ans et accompagné d’un adulte

Le nombre de participant est limité. .

1, place de l’Eglise (Musée de Rauranum) Rom 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 56 79

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L’événement Les jeudis de l’été Fabrique ta lampe à huile ! Rom a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays Mellois