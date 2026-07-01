Les Jeudis de l’été Luçon
jeudi 23 juillet 2026 · Luçon
Informations pratiques
Luçon
Les Jeudis de l’été
Luçon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-20
Jeudis de l’Été
Les Jeudis de l’Été sont devenus au fil des années une tradition à Luçon. Très attendus des Luçonnais, ils mettent à l’honneur, à travers des concerts en soirée, une grande diversité de styles, accessibles à toutes et tous. Nouveauté cette année un spectacle supplémentaire est proposé aux jeunes publics et aux familles.
Ce programme a été construit en concertation avec les cafetiers du centre-ville (Le Central Bar, Le Riche’Lieu, Le Commerce, Le Petit Booth, L’Entre-Potes, Le Luçon’Gelès) et le Comité des Fêtes. Les concerts se dérouleront sur les places et parvis du centre-ville, ainsi qu’au jardin Dumaine le 6 août, aux dates suivantes
– 23 juillet
– 30 juillet
– 06 août (jardin Dumaine)
– 20 août
Un bel été en perspective, entre notes de musique et retrouvailles conviviales réservez déjà ces dates ! .
Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 29 19 19 contact@lucon.fr
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English :
Summer Thursdays
L’événement Les Jeudis de l’été Luçon a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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