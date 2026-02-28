Atelier, Safari créatif La Distylerie Luçon
Atelier, Safari créatif La Distylerie Luçon mercredi 22 juillet 2026.
Luçon
Atelier, Safari créatif
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:30:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Un atelier créatif pour petits et grands !
Et si des rouleaux en cartons devenaient d’adorables animaux ? Lions, pandas, éléphants ou encore oiseaux…Laissez libre cours à votre imagination pour créer une véritable ménagerie !
Tout public, à partir de 6 ans. Réservation obligatoire.
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La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
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English :
A creative workshop for young and old!
L’événement Atelier, Safari créatif Luçon a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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