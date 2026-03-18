Visite nocturne au flambeau du Jardin Dumaine Luçon
Visite nocturne au flambeau du Jardin Dumaine Luçon mardi 7 juillet 2026.
Luçon
Visite nocturne au flambeau du Jardin Dumaine
1 Rue de l’Hôtel de Ville Luçon Vendée
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 21:00:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Visite guidée nocturne du jardin Dumaine avec des flambeaux électriques.
Tous les mardis de l’été, à la fermeture du jardin, profitez d’une visite guidée privée à la lueur des flambeaux. Rendez-vous au pied du buste de M. Hyacinthe Dumaine, dans la cours de la mairie.
Sur réservation .
1 Rue de l’Hôtel de Ville Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 6 14 63 89 42 alucontpc@gmail.com
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English :
Night-time guided tour of the Dumaine garden with electric torches.
L’événement Visite nocturne au flambeau du Jardin Dumaine Luçon a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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