Conversation en anglais Lily’s cakes Lily’s cakes Luçon

Lily’s cakes 4 place du petit Booth Luçon Vendée
Tarif : 140 – 140 – EUR
Début : 2026-01-08 16:00:00
fin : 2026-03-12 17:00:00
2026-01-08 2026-01-15 2026-01-22 2026-01-29 2026-02-05 2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05 2026-03-12 2026-03-19 2026-03-26 2026-04-02 2026-04-09 2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30 2026-05-07 2026-05-14 2026-05-21
Venez discuter en anglais au salon de thé Lily’s cakes !
Venez converser avec Daisy, professeure d’anglais, pendant 1h chaque jeudi de 16h à 17h dans une ambiance conviviale et décomplexée pour reprendre confiance à l’oral et être plus à l’aise pour discuter en anglais.
Limité à 6 personnes.
Sur réservation. .
Lily’s cakes 4 place du petit Booth Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 6 76 21 02 58 df29@hotmail.fr
Come and chat in English at Lily’s cakes!
