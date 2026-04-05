Luçon

Portes ouvertes de l’Atelier Drawaki

21 Chemin de la Gandillonnerie Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 10:00:00

fin : 2026-07-01 20:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Au programme visite de l’atelier, découverte de travaux d’élèves, initiations gratuites, rencontre avec l’association de parents d’élèves ( l’association 9AD) et, pour toute réservation d’un premier cours la carte de Drawaki sera offerte. .

21 Chemin de la Gandillonnerie Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 6 31 40 61 62 atelier.drawaki@gmail.com

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English :

L’événement Portes ouvertes de l’Atelier Drawaki Luçon a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud