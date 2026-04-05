Portes ouvertes de l’Atelier Drawaki Luçon
Portes ouvertes de l’Atelier Drawaki Luçon mercredi 1 juillet 2026.
Luçon
Portes ouvertes de l’Atelier Drawaki
21 Chemin de la Gandillonnerie Luçon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 10:00:00
fin : 2026-07-01 20:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Au programme visite de l’atelier, découverte de travaux d’élèves, initiations gratuites, rencontre avec l’association de parents d’élèves ( l’association 9AD) et, pour toute réservation d’un premier cours la carte de Drawaki sera offerte. .
21 Chemin de la Gandillonnerie Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 6 31 40 61 62 atelier.drawaki@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Portes ouvertes de l’Atelier Drawaki Luçon a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
À voir aussi à Luçon (Vendée)
- Menu de Pâques Luçon 31 mai 2026
- Jeu vidéo, The Lapins crétins Apprends à coder La Distylerie Luçon 3 juin 2026
- À voir et À manger, Visite de la fabrique de bières Smeele Luçon 4 juin 2026
- Le jardin Dumaine à Luçon, Jardin Dumaine, Luçon 5 juin 2026
- Projection, Les mystérieux trésors du Nigéria La Distylerie Luçon 6 juin 2026