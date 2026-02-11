Micro-visite 1 jour 1 œuvre, La Grande Vague de Kanagawa La Distylerie Luçon

Micro-visite 1 jour 1 œuvre, La Grande Vague de Kanagawa

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 14:30:00

fin : 2026-03-04 15:30:00

Date(s) :

2026-03-04

Une invitation à explorer et vivre l’art autrement !

Partez à la découverte d’un chef d’œuvre incontournable de l’estampe japonaise : La Grande Vague de Kanagawa. La médiatrice vous présentera son contexte de création, ses significations ainsi que l’influence profonde qu’elle exerce encore aujourd’hui !

Tout public. Réservations conseillées, places limitées.

Les mineurs de moins de 13 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte. .

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An invitation to explore and experience art differently!

L’événement Micro-visite 1 jour 1 œuvre, La Grande Vague de Kanagawa Luçon a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud