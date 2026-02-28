Réalité Virtuelle, Pompéi 360° La Distylerie Luçon
Réalité Virtuelle, Pompéi 360° La Distylerie Luçon samedi 13 juin 2026.
Luçon
Réalité Virtuelle, Pompéi 360°
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 12:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Une expérience immersive proposée par le musée du Louvre.
L’éruption du Vésuve restée la plus célèbre a eu lieu en l’an 79 de notre ère. Laissez-vous transporter dans la cité romaine le jour J pour mieux découvrir les événements de cette journée fatidique. Une expérience proposée par ARTE.
Tout public, à partir de 13 ans. Réservation obligatoire .
Créneau de 15 minutes par personne.
L’inscription est soumise à consultation du document d’information concernant l’utilisation des casques de Réalité Virtuelle.
.
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An immersive experience offered by the Musée du Louvre.
L’événement Réalité Virtuelle, Pompéi 360° Luçon a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
À voir aussi à Luçon (Vendée)
- Testez l’aqua bike Mai à vélo Centre aquatique port’Océane Luçon 15 mai 2026
- Testez l’aqua Bike, Piscine Port Océane, Luçon 15 mai 2026
- Après-midi Jeux en Folie La Distylerie Luçon 16 mai 2026
- Semaine du livre jeunesse 2026 Route des Sables Luçon 20 mai 2026
- Porte ouverte de l’outil en main Luçon 20 mai 2026