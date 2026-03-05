Bébé lecture, Pierrot l’escargot à Luçon Médiathèque Intercommunale Pierre Mennat Luçon
Bébé lecture, Pierrot l’escargot à Luçon Médiathèque Intercommunale Pierre Mennat Luçon mardi 14 avril 2026.
Bébé lecture, Pierrot l’escargot à Luçon
Médiathèque Intercommunale Pierre Mennat 3 Rue de l’Adjudant Barrois Luçon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 10:00:00
fin : 2026-04-14 10:45:00
Date(s) :
2026-04-14 2026-06-16
Rendez-vous lecture des tout-petits.
Rendez-vous avec Pierrot l’escargot pour initier les tout-petits au plaisir des histoires, des comptines, des chansons…
Animation pour les enfants de 0-3 ans. .
Médiathèque Intercommunale Pierre Mennat 3 Rue de l’Adjudant Barrois Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 10 09 mediatheque@sudvendeelittoral.fr
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English :
Rendez-vous reading for toddlers.
L’événement Bébé lecture, Pierrot l’escargot à Luçon Luçon a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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