Bébé lecture, Pierrot l’escargot à Luçon Médiathèque Intercommunale Pierre Mennat Luçon

Bébé lecture, Pierrot l’escargot à Luçon

Médiathèque Intercommunale Pierre Mennat 3 Rue de l’Adjudant Barrois Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 10:00:00

fin : 2026-04-14 10:45:00

Date(s) :

2026-04-14 2026-06-16

Rendez-vous lecture des tout-petits.

Rendez-vous avec Pierrot l’escargot pour initier les tout-petits au plaisir des histoires, des comptines, des chansons…

Animation pour les enfants de 0-3 ans. .

Médiathèque Intercommunale Pierre Mennat 3 Rue de l’Adjudant Barrois Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 10 09 mediatheque@sudvendeelittoral.fr

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English :

Rendez-vous reading for toddlers.

L’événement Bébé lecture, Pierrot l’escargot à Luçon Luçon a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud