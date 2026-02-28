Sélection d’oeuvres Trésors d’archéologues La Distylerie Luçon
Sélection d’oeuvres Trésors d’archéologues La Distylerie Luçon samedi 13 juin 2026.
Luçon
Sélection d’oeuvres Trésors d’archéologues
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
A la découverte des trésors de l’archéologie !
Partez à la découverte des multiples facettes du métier d’archéologue à travers une sélection d’œuvres captivantes, et laissez-vous surprendre par des objets exceptionnels révélés par les fouilles !
Gratuit. Tout public.
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La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
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English :
Discover the treasures of archaeology!
L’événement Sélection d’oeuvres Trésors d’archéologues Luçon a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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