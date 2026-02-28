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Sélection d’oeuvres Trésors d’archéologues La Distylerie Luçon

Sélection d’oeuvres Trésors d’archéologues La Distylerie Luçon samedi 13 juin 2026.

Lieu : La Distylerie

Adresse : 4 rue Pierre Forget

Ville : 85400 Luçon

Département : Vendée

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Luçon

Sélection d’oeuvres Trésors d’archéologues

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :
2026-06-13

A la découverte des trésors de l’archéologie !
Partez à la découverte des multiples facettes du métier d’archéologue à travers une sélection d’œuvres captivantes, et laissez-vous surprendre par des objets exceptionnels révélés par les fouilles !

Gratuit. Tout public.

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La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37  info@vendeedusud.com

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English :

Discover the treasures of archaeology!

L’événement Sélection d’oeuvres Trésors d’archéologues Luçon a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud

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