Jeu vidéo, Discovery Tour by Assassin’s Creed Ere Viking La Distylerie Luçon

Luçon

Jeu vidéo, Discovery Tour by Assassin’s Creed Ere Viking

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 16:00:00

fin : 2026-07-01 18:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Envie de découvrir l’ère Viking comme si vous y étiez ?

Grâce au Discovery Tour d’Ubisoft, découvrez la vie quotidienne des Vikings et des Anglo-Saxons du IXe siècle grâce à des paysages fidèlement reconstitués. Suivez le roi Alfred le Grand pendant son règne, découvrez les traditions des marins scandinaves au Moyen-Age et initiez-vous à la mythologie nordique.

Tout public, à partir de 8 ans. .

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

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English :

Want to experience the Viking era as if you were there?

L’événement Jeu vidéo, Discovery Tour by Assassin’s Creed Ere Viking Luçon a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud