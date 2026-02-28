Jeu vidéo, Discovery Tour by Assassin’s Creed Ere Viking La Distylerie Luçon
Jeu vidéo, Discovery Tour by Assassin’s Creed Ere Viking La Distylerie Luçon mercredi 1 juillet 2026.
Luçon
Jeu vidéo, Discovery Tour by Assassin’s Creed Ere Viking
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 16:00:00
fin : 2026-07-01 18:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Envie de découvrir l’ère Viking comme si vous y étiez ?
Grâce au Discovery Tour d’Ubisoft, découvrez la vie quotidienne des Vikings et des Anglo-Saxons du IXe siècle grâce à des paysages fidèlement reconstitués. Suivez le roi Alfred le Grand pendant son règne, découvrez les traditions des marins scandinaves au Moyen-Age et initiez-vous à la mythologie nordique.
Tout public, à partir de 8 ans. .
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
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English :
Want to experience the Viking era as if you were there?
L’événement Jeu vidéo, Discovery Tour by Assassin’s Creed Ere Viking Luçon a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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