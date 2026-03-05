Les visites guidées de Pauline Luçon, cité épiscopale

1 place de Richelieu Luçon Vendée

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 17:00:00

fin : 2026-04-17 18:30:00

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24

LES VISITES DE PAULINE Luçon cité épiscopale. Découvrez les incontournables de la ville de Luçon.

Explorez Luçon en compagnie de Pauline, guide conférencière passionnée. Au fil des ruelles, laissez l’histoire de cette ville se dévoiler, des traces de Richelieu à la quiétude du jardin Dumaine. Cette visite sera aussi l’occasion d’admirer la splendeur du baldaquin de la Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption et la beauté artistique du plafond de la Chapelle des Ursulines.

RDV à l’Office de tourisme de Luçon.

Visite de 1h30.

Animaux interdits.

Accès PMR Ok (sauf 5 marches pour la chapelle).

Réservation conseillée.

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1 place de Richelieu Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

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English :

PAULINE’S VISITS Luçon, Episcopal city. Discover the highlights of Luçon.

L’événement Les visites guidées de Pauline Luçon, cité épiscopale Luçon a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud