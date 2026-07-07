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AGENDA · Luçon

Structures gonflables à Port’Océane Luçon

mercredi 8 juillet 2026 · Luçon

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Centre aquatique Port'Océane
Ville
85400 Luçon
Département
Vendée
Tarif

Luçon

Structures gonflables à Port’Océane

Centre aquatique Port’Océane Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-08-26 18:00:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Venez profiter d’un moment convivial en famille ou entre amis à Port’Océane
➡️ Tarif habituel   .

Centre aquatique Port’Océane Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 03 78  accueil-piscine-lucon@sudvendeelittoral.fr

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English :

Enjoy a convivial moment with family and friends at Port Océane

L’événement Structures gonflables à Port’Océane Luçon a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud

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