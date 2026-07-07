Informations pratiques

Luçon

Structures gonflables à Port’Océane

Centre aquatique Port’Océane Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:30:00

fin : 2026-08-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Venez profiter d’un moment convivial en famille ou entre amis à Port’Océane

➡️ Tarif habituel .

Centre aquatique Port’Océane Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 03 78 accueil-piscine-lucon@sudvendeelittoral.fr

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English :

Enjoy a convivial moment with family and friends at Port Océane

L’événement Structures gonflables à Port’Océane Luçon a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud