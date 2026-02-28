Atelier, Mes photos de vacances La Distylerie Luçon

Luçon

Atelier, Mes photos de vacances

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:30:00

fin : 2026-07-15 15:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Un atelier créatif pour les petits !

Un atelier ludique et créatif pour personnaliser ton appareil photo en carton et donner vie à tes souvenirs de vacances ! Dessine, colorie et imagine une pellicule pleine d’images pour raconter tes plus beaux moments.

Enfants 4 à 8 ans, accompagnés d’un adulte. Réservation obligatoire.

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La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

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English :

A creative workshop for the little ones!

L’événement Atelier, Mes photos de vacances Luçon a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud