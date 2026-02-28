Atelier, Mes photos de vacances La Distylerie Luçon
Atelier, Mes photos de vacances La Distylerie Luçon mercredi 15 juillet 2026.
Luçon
Atelier, Mes photos de vacances
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:30:00
fin : 2026-07-15 15:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Un atelier créatif pour les petits !
Un atelier ludique et créatif pour personnaliser ton appareil photo en carton et donner vie à tes souvenirs de vacances ! Dessine, colorie et imagine une pellicule pleine d’images pour raconter tes plus beaux moments.
Enfants 4 à 8 ans, accompagnés d’un adulte. Réservation obligatoire.
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La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
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English :
A creative workshop for the little ones!
L’événement Atelier, Mes photos de vacances Luçon a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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