Les jeudis de l’été Maison de quartier des Dervallières Nantes jeudi 13 août 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-13 09:30 – 11:30

Gratuit : oui Tout public

Temps convivial autour d’un petit déjeuner et d’une activité culturelle (spectacle ou atelier).Ce temps peut avoir lieu dans différents lieux du quartier.Retrouvez le programme à la Maison de quartier des Dervallières.

Maison de quartier des Dervallières Nantes 44100

02 40 46 02 17



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