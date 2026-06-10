Les jeudis de l’été Maison de quartier des Dervallières Nantes
Les jeudis de l’été Maison de quartier des Dervallières Nantes jeudi 13 août 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-13 09:30 – 11:30
Gratuit : oui Tout public
Temps convivial autour d’un petit déjeuner et d’une activité culturelle (spectacle ou atelier).Ce temps peut avoir lieu dans différents lieux du quartier.Retrouvez le programme à la Maison de quartier des Dervallières.
Maison de quartier des Dervallières Nantes 44100
02 40 46 02 17
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