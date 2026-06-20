Informations pratiques

Ruelle-sur-Touvre

Les Jeudis de l’été

Parc Montalembert Ruelle-sur-Touvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-02 18:30:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-07-02

Venez buller en famille et entre amis du 02 juillet au 6 août, c’est tous les jeudis et c’est gratuit.



Buvette, food-trucks et glaces présents sur place à partir de 18h30.

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Parc Montalembert Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 62 95 mairie@ville-ruellesurtouvre.fr

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English :

Come relax with family and friends from July 2 to August 6—it’s every Thursday and it’s free.

Refreshments, food trucks, and ice cream will be available on site starting at 6:30 p.m.

L’événement Les Jeudis de l’été Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême