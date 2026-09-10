Les jeudis de paille, Le 20 mille, Nantes
jeudi 24 septembre 2026 · Le 20 mille · Nantes
Informations pratiques
Les jeudis de paille 24 septembre 2026 – 10 juin 2027, certains jeudis Le 20 mille Loire-Atlantique
Cycle à l’année
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T18:30:00+02:00 – 2026-09-24T20:30:00+02:00
Fin : 2027-06-10T18:30:00+02:00 – 2027-06-10T20:30:00+02:00
Venez marqueter un jeudi par mois dans une ambiance conviviale.
Au programme :
– initiation à la marqueterie de paille
– exercices techniques
– projets libres pour explorer la paille sur les objets de votre choix
Le matériel créatif est fourni par Ô P’tits Coins mais il est possible de venir avec votre propre matériel.
Les « Jeudis de paille » sont animés par Émilie de l’atelier Jifutu
Il pourra vous être proposé une vente groupée de matériels pendant l’année si cela vous intéresse.
Une boisson vous sera offerte le temps de cet atelier pour agrémenter ce moment de convivialité !
Cette activité s’adresse à des personnes qui ont envie de découvrir la marqueterie de paille
À partir de 12-14 ans (utilisation de scalpels).
Cycle annuel de 10 séances
1 date par mois, hors vacances scolaires :
– 24 septembre
– 8 octobre
– 12 novembre
– 10 décembre (possibilité de travailler sur un cadeau à offrir)
– 7 janvier
– 11 février
– 11 mars
– 8 avril
– 20 mai
– 10 juin
Le 20 mille 20 Bd Jules Verne, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://optitscoins.fr/les-ateliers/les-jeudis-de-paille/date:2026-09-24 »}]
Cycle d’ateliers de marqueterie de paille créative et de partage
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