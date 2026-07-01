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AGENDA · Saint-Geniès-de-Fontedit

LES JEUDIS DE ST GENIÈS Saint-Geniès-de-Fontedit

jeudi 23 juillet 2026 · Saint-Geniès-de-Fontedit

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Adresse
19 Rue du Moulin
Ville
34480 Saint-Geniès-de-Fontedit
Département
Hérault
Tarif
0 0

Saint-Geniès-de-Fontedit

LES JEUDIS DE ST GENIÈS

19 Rue du Moulin Saint-Geniès-de-Fontedit Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Punkacha Cinq chats qui ne ronronnent pas !
Tout droit venus de Sauvian, ces félins du punk rock sortent les griffes. Guitares tranchantes, basse nerveuse, batterie implacable et textes mordants un concert brut, énergique et sans compromis. Punk is not dead. Il fait juste la sieste.
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19 Rue du Moulin Saint-Geniès-de-Fontedit 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 36 22 05  contact@saintgeniesdefontedit.fr

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English : LES JEUDIS DE ST GENIÈS

Punkacha Five cats that don’t purr!
Straight out of Sauvian, these punk rock felines are showing their claws. Sharp guitars, edgy bass, relentless drums, and biting lyrics: a raw, energetic, and uncompromising concert. Punk isn’t dead. It’s just taking a nap.

L’événement LES JEUDIS DE ST GENIÈS Saint-Geniès-de-Fontedit a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT AVANT-MONTS

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