LES JEUDIS DE ST GENIÈS Saint-Geniès-de-Fontedit
jeudi 23 juillet 2026 · Saint-Geniès-de-Fontedit
Informations pratiques
Saint-Geniès-de-Fontedit
LES JEUDIS DE ST GENIÈS
19 Rue du Moulin Saint-Geniès-de-Fontedit Hérault
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Punkacha Cinq chats qui ne ronronnent pas !
Tout droit venus de Sauvian, ces félins du punk rock sortent les griffes. Guitares tranchantes, basse nerveuse, batterie implacable et textes mordants un concert brut, énergique et sans compromis. Punk is not dead. Il fait juste la sieste.
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19 Rue du Moulin Saint-Geniès-de-Fontedit 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 36 22 05 contact@saintgeniesdefontedit.fr
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English : LES JEUDIS DE ST GENIÈS
Punkacha Five cats that don’t purr!
Straight out of Sauvian, these punk rock felines are showing their claws. Sharp guitars, edgy bass, relentless drums, and biting lyrics: a raw, energetic, and uncompromising concert. Punk isn’t dead. It’s just taking a nap.
L’événement LES JEUDIS DE ST GENIÈS Saint-Geniès-de-Fontedit a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT AVANT-MONTS
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