Les jeudis des 10 jeux Bibliothèque associative Emilienne-Leroux Nantes
Les jeudis des 10 jeux Bibliothèque associative Emilienne-Leroux Nantes jeudi 16 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-16 15:30 – 17:30
Gratuit : oui entrée libre En famille, Jeune Public – Age minimum : 5 et Age maximum : 77
En juillet à la bibliothèque, les jeudis on joue !- à Ma musée ! ( jeu pour les 6 / 66 ans sur la création d’une collection pour exposer au Musée)- à Marmitouille ( jeu sur les contes )- à l’Awalé – Skyjo – Dobble – etc…
Bibliothèque associative Emilienne-Leroux Nantes 44100
02 40 43 97 67
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