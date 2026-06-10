Les jeudis des 10 jeux Bibliothèque associative Emilienne-Leroux Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-16 15:30 – 17:30

Gratuit : oui entrée libre En famille, Jeune Public – Age minimum : 5 et Age maximum : 77

En juillet à la bibliothèque, les jeudis on joue !- à Ma musée ! ( jeu pour les 6 / 66 ans sur la création d’une collection pour exposer au Musée)- à Marmitouille ( jeu sur les contes )- à l’Awalé – Skyjo – Dobble – etc…

Bibliothèque associative Emilienne-Leroux Nantes 44100

02 40 43 97 67



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