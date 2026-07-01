AGENDA · Poiroux
Les Jeudis des petites bêtes Folie de Finfarine Poiroux
jeudi 16 juillet 2026 · Folie de Finfarine · Poiroux
Informations pratiques
Poiroux
Les Jeudis des petites bêtes
Folie de Finfarine Chemin des Écoliers Poiroux Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-08-20 19:00:00
Date(s) :
2026-07-16
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Folie de Finfarine Chemin des Écoliers Poiroux 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 96 22 50 contact@finfarine.fr
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English :
L’événement Les Jeudis des petites bêtes Poiroux a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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