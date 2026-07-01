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AGENDA · Poiroux

Les Jeudis des petites bêtes Folie de Finfarine Poiroux

jeudi 16 juillet 2026 · Folie de Finfarine · Poiroux

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Folie de Finfarine
Adresse
Chemin des Écoliers
Ville
85440 Poiroux
Département
Vendée
Tarif

Poiroux

Les Jeudis des petites bêtes

Folie de Finfarine Chemin des Écoliers Poiroux Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-08-20 19:00:00

Date(s) :
2026-07-16

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Folie de Finfarine Chemin des Écoliers Poiroux 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 96 22 50  contact@finfarine.fr

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English :

L’événement Les Jeudis des petites bêtes Poiroux a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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