AGENDA · Poiroux
Concert par WOODBOX à La Folie de Finfarine Poiroux
vendredi 24 juillet 2026 · Poiroux
Informations pratiques
Poiroux
Concert par WOODBOX à La Folie de Finfarine
Chemin des Écoliers Poiroux Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
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Chemin des Écoliers Poiroux 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 96 22 50 contact@finfarine.fr
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English :
L’événement Concert par WOODBOX à La Folie de Finfarine Poiroux a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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