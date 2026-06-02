Les jeudis des p’tits loups: Le songe de Niwashi Espace Sports et Loisirs, salle des Fêtes La Plaine-sur-Mer
Les jeudis des p’tits loups: Le songe de Niwashi Espace Sports et Loisirs, salle des Fêtes La Plaine-sur-Mer jeudi 13 août 2026.
La Plaine-sur-Mer
Les jeudis des p’tits loups: Le songe de Niwashi
Espace Sports et Loisirs, salle des Fêtes Avenue des Sports La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:30:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Un jeudi enchanté avec Le Songe de Niwashi
L’événement Les Jeudis des P’tits Loups est une programmation traditionnelle de spectacles pour enfants qui ont lieu en juillet et en août à La Plaine-sur-Mer.
Ce jeudi c’est le tour de la Cie Balala, avec le spectacle pour les enfants Le songe de Niwashi .
À propos du spectacle Le songe de Niwashi
Le Songe de Niwashi est un spectacle poétique de la Compagnie Balala, mêlant théâtre d’ombres, projections numériques et musique vivante. Destiné au jeune public, il raconte l’apparition mystérieuse d’une plante étrange dans un jardin, capable d’envoyer des images à travers sa fleur. Entre rêve, imagination et découverte de la nature, le spectacle entraîne petits et grands dans un univers enchanteur où la musique et les images éveillent les sens et la curiosité.
Infos pratiques
gratuit, sans réservation
parking gratuit à proximité
tout public
Découvrez ici tous les événements programmés à La Plaine-sur-Mer .
Espace Sports et Loisirs, salle des Fêtes Avenue des Sports La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 50 14 evenementiel@laplainesurmer.fr
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English :
An enchanted Thursday with Le Songe de Niwashi
L’événement Les jeudis des p’tits loups: Le songe de Niwashi La Plaine-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-02 par I_OT Pornic
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