Les jeudis des p’tits loups: Le songe de Niwashi Espace Sports et Loisirs, salle des Fêtes La Plaine-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer

Les jeudis des p’tits loups: Le songe de Niwashi

Espace Sports et Loisirs, salle des Fêtes Avenue des Sports La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 18:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Un jeudi enchanté avec Le Songe de Niwashi

L’événement Les Jeudis des P’tits Loups est une programmation traditionnelle de spectacles pour enfants qui ont lieu en juillet et en août à La Plaine-sur-Mer.

Ce jeudi c’est le tour de la Cie Balala, avec le spectacle pour les enfants Le songe de Niwashi .

À propos du spectacle Le songe de Niwashi

Le Songe de Niwashi est un spectacle poétique de la Compagnie Balala, mêlant théâtre d’ombres, projections numériques et musique vivante. Destiné au jeune public, il raconte l’apparition mystérieuse d’une plante étrange dans un jardin, capable d’envoyer des images à travers sa fleur. Entre rêve, imagination et découverte de la nature, le spectacle entraîne petits et grands dans un univers enchanteur où la musique et les images éveillent les sens et la curiosité.

Infos pratiques

gratuit, sans réservation

parking gratuit à proximité

tout public

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Espace Sports et Loisirs, salle des Fêtes Avenue des Sports La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 50 14 evenementiel@laplainesurmer.fr

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English :

An enchanted Thursday with Le Songe de Niwashi

L’événement Les jeudis des p’tits loups: Le songe de Niwashi La Plaine-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-02 par I_OT Pornic