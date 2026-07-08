Les Jeudis du Château Branle Bas de Combat Fougères
jeudi 23 juillet 2026 · Fougères
Informations pratiques
Fougères
Les Jeudis du Château Branle Bas de Combat
Place Pierre Symon Fougères Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
La Compagnie Le Nouveau cirque d’avant vous donne rendez-vous pour du cirque aérien.
Le chapiteau à ciel ouvert est prêt à accueillir un spectacle à l’odeur de la piste d’hier… et quand tout ne se passe pas comme prévu, la magie du cirque ravive les sourires et recolle les catastrophes !
Horaires 20h30 ouverture des portes 21h début du spectacle 1 000 personnes maximum.
Pour les spectacles des Jeudis du Château, vous pouvez bénéficier du service des Souffleurs d’images, qui consiste à vous décrire le spectacle pendant sa représentation (voir sur le site internet) .
Place Pierre Symon Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Les Jeudis du Château Branle Bas de Combat Fougères a été mis à jour le 2026-06-30 par OT FOUGERES
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