Les jeudis du musée Océanie MAAP Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Les jeudis du musée Océanie

MAAP 22 Cours Tourny Périgueux Dordogne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-26 12:30:00

fin : 2026-11-26 13:15:00

Date(s) :

2026-11-26

Conférence Les collections océaniennes, par Magali Mélandri, responsable de l’unité patrimoniale Océanie Insulinde au Musée du Quai Branly Jacques Chirac

> la collection océanienne du MAAP est la 7ème de France.

Faites une pause musée en dévorant des yeux une oeuvre. Une mise en appétit pour vous donner l’envie d’en savoir plus et de revenir plus longuement.

La restauration du masque de deuilleur kanak de la collection Féaux.

Renseignements Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord 22 cours Tourny 24000 Périgueux 05 53 06 40 70 maap@perigueux.fr. .

MAAP 22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 70 maap@perigueux.fr

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English : Les jeudis du musée Océanie

Lecture: Oceanic collections, by Magali Mélandri, head of the Oceania ? Insulinde at the Musée du Quai Branly Jacques Chirac

> The MAAP?s Oceanic collection is the 7th largest in France.

L’événement Les jeudis du musée Océanie Périgueux a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Communal de Périgueux