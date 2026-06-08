LES JEUDIS EN MALEPÈRE 2026 CHÂTEAU DE SERRES Carcassonne jeudi 16 juillet 2026.

Carcassonne

LES JEUDIS EN MALEPÈRE 2026 CHÂTEAU DE SERRES

Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:00:00

fin : 2026-07-16 22:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Cet été, les Jeudis en Malepère reviennent pour une soirée placée sous le signe de la convivialité.

Venez profiter d’un moment unique au coeur du terroir de Malepère au Château de Serres.

Vente à la bouteille, restauration sur place, musique live et ambiance festive rythmeront cette soirée estivale.

Entre amis ou en famille, laissez-vous porter par la douceur de cette soirée d’été et venez célébrer ensemble le plaisir du vin et du partage.

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Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 6 80 45 27 78

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English :

This summer, Les Jeudis en Malepère return for an evening of conviviality.

Come and enjoy a unique moment in the heart of the Malepère terroir at Château de Serres.

Bottle sales, on-site catering, live music and a festive atmosphere will set the pace for this summer evening.

With friends or family, let yourself be carried away by the warm summer evening and come celebrate the pleasure of wine and sharing.

L’événement LES JEUDIS EN MALEPÈRE 2026 CHÂTEAU DE SERRES Carcassonne a été mis à jour le 2026-06-08 par