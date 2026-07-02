LES JEUDIS GOURMANDS Castries
jeudi 2 juillet 2026 · Castries
Informations pratiques
Castries
LES JEUDIS GOURMANDS
Place du Cartel Castries Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30
Sur la place du Cartel et deux lieux délocalisés, tables et chaises, food-trucks et buvette sont installés.
Convivialité garantie pour cette manifestation qui propose de déguster de bonnes assiettes, entre amis ou en famille dans une ambiance musicale et festive !
Sur la place du Cartel et deux lieux délocalisés, tables et chaises, food-trucks et buvette sont installés.
Convivialité garantie pour cette manifestation qui propose de déguster de bonnes assiettes, entre amis ou en famille dans une ambiance musicale et festive !
Et pour la première fois, les Jeudis gourmands quittent la place du Cartel pour deux dates délocalisées dans les quartiers !
Espace Gare Jeudi 02 Duo Replay
Place du Cartel Jeudi 09 Quartet Jazz New Orleans + DJ Uttopa
Place du Cartel Jeudi 16 Les Mobil’Hommes + DJ Uttopa
Place du Cartel Jeudi 23 Trio pop-rock acoustique
Stade des Pins Jeudi 30 Soirée guinguette avec Hug Duo .
Place du Cartel Castries 34160 Hérault Occitanie
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English : LES JEUDIS GOURMANDS
Tables and chairs, food trucks, and a refreshment stand are set up on Place du Cartel and at two other locations.
A fun-filled atmosphere is guaranteed at this event, where you can enjoy delicious dishes with friends or family amid live music and a festive atmosphere!
L’événement LES JEUDIS GOURMANDS Castries a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT MONTPELLIER
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