Informations pratiques

Castries

LES JEUDIS GOURMANDS

Place du Cartel Castries Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30

Sur la place du Cartel et deux lieux délocalisés, tables et chaises, food-trucks et buvette sont installés.

Convivialité garantie pour cette manifestation qui propose de déguster de bonnes assiettes, entre amis ou en famille dans une ambiance musicale et festive !

Sur la place du Cartel et deux lieux délocalisés, tables et chaises, food-trucks et buvette sont installés.

Convivialité garantie pour cette manifestation qui propose de déguster de bonnes assiettes, entre amis ou en famille dans une ambiance musicale et festive !

Et pour la première fois, les Jeudis gourmands quittent la place du Cartel pour deux dates délocalisées dans les quartiers !

Espace Gare Jeudi 02 Duo Replay

Place du Cartel Jeudi 09 Quartet Jazz New Orleans + DJ Uttopa

Place du Cartel Jeudi 16 Les Mobil’Hommes + DJ Uttopa

Place du Cartel Jeudi 23 Trio pop-rock acoustique

Stade des Pins Jeudi 30 Soirée guinguette avec Hug Duo .

Place du Cartel Castries 34160 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LES JEUDIS GOURMANDS

Tables and chairs, food trucks, and a refreshment stand are set up on Place du Cartel and at two other locations.

A fun-filled atmosphere is guaranteed at this event, where you can enjoy delicious dishes with friends or family amid live music and a festive atmosphere!

L’événement LES JEUDIS GOURMANDS Castries a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT MONTPELLIER