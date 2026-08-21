Les jeudis polar, Bibliothèque Le Petit Chantilire, Orvault

Informations pratiques

Les jeudis polar Jeudi 5 novembre, 19h00 Bibliothèque Le Petit Chantilire Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-05T19:00:00+01:00 – 2026-11-05T20:00:00+01:00

Fin : 2026-11-05T19:00:00+01:00 – 2026-11-05T20:00:00+01:00

Premier jeudi polar de la saison, nous retrouverons avec plaisir Etienne et Charlotte, nos libraires, pour découvrir leurs dernières suggestions en matière de polars et de romans noirs. Vous lisez toujours les mêmes choses ? Vous tournez un peu en rond dans vos lectures ? Venez nous rejoindre pour un moment convivial où tous ceux qui le souhaitent pourront participer.

Jeudi 5 novembre · 19h · durée 1h · Le Petit ChantiLire · à partir de 15 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Bibliothèque Le Petit Chantilire 46 Avenue Alexandre Goupil, Orvault Orvault 44700 Goupil Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 98 60 »}]

Une rencontre avec la librairie « La vie devant soi »