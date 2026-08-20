Les jeudis polar Bibliothèque Le Petit Chantilire – Petit-Chantilly Orvault

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-05 19:00 – 20:00

Gratuit : oui Jeudi 5 novembre · 19h · durée 1h · Le Petit ChantiLire · à partir de 15 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60 Adulte

Premier jeudi polar de la saison, nous retrouverons avec plaisir Etienne et Charlotte, nos libraires, pour découvrir leurs dernières suggestions en matière de polars et de romans noirs. Vous lisez toujours les mêmes choses ? Vous tournez un peu en rond dans vos lectures ? Venez nous rejoindre pour un moment convivial où tous ceux qui le souhaitent pourront participer.Jeudi 5 novembre · 19h · durée 1h · Le Petit ChantiLire · à partir de 15 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Bibliothèque Le Petit Chantilire – Petit-Chantilly Petit-Chantilly/Bignon/Morlière Orvault 44700

02 40 63 97 95 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60



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