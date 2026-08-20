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Les jeudis polar Bibliothèque Le Petit Chantilire – Petit-Chantilly Orvault

jeudi 5 novembre 2026 · Bibliothèque Le Petit Chantilire - Petit-Chantilly · Orvault

Les jeudis polar Bibliothèque Le Petit Chantilire – Petit-Chantilly Orvault

Informations pratiques

Début
jeudi 5 novembre 2026
Fin
jeudi 5 novembre 2026
Heure de début
19:00
Lieu
Bibliothèque Le Petit Chantilire - Petit-Chantilly
Adresse
48 Avenue Alexandre Goupil
Ville
44700 Orvault
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Jeudi 5 novembre · 19h · durée 1h · Le Petit ChantiLire · à partir de 15 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-05 19:00 – 20:00
Gratuit : oui Jeudi 5 novembre · 19h · durée 1h · Le Petit ChantiLire · à partir de 15 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60 Adulte 

Premier jeudi polar de la saison, nous retrouverons avec plaisir Etienne et Charlotte, nos libraires, pour découvrir leurs dernières suggestions en matière de polars et de romans noirs. Vous lisez toujours les mêmes choses ? Vous tournez un peu en rond dans vos lectures ? Venez nous rejoindre pour un moment convivial où tous ceux qui le souhaitent pourront participer.Jeudi 5 novembre · 19h · durée 1h · Le Petit ChantiLire · à partir de 15 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Bibliothèque Le Petit Chantilire – Petit-Chantilly Petit-Chantilly/Bignon/Morlière Orvault 44700
02 40 63 97 95 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60


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