LES JEUDIS VINYLES SOCIETY AU MAS DU CHEVAL Lattes
LES JEUDIS VINYLES SOCIETY AU MAS DU CHEVAL Lattes jeudi 4 juin 2026.
Lattes
LES JEUDIS VINYLES SOCIETY AU MAS DU CHEVAL
Avenue de l’Agau Lattes Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04
Vos jeudis soir, sont souvent les mêmes ? Au Mas du Cheval, on a décidé de changer ça
Nouveaux jeudis, nouveau concept brasero, coucher de soleil et Bar à Vinyles
Premier rendez-vous jeudi 4 juin de 19h30 à 01h.
Vos jeudis soir, sont souvent les mêmes ? Au Mas du Cheval, on a décidé de changer ça
Nouveaux jeudis, nouveau concept brasero, coucher de soleil et Bar à Vinyles
Premier rendez-vous jeudi 4 juin de 19h30 à 01h.
Et cette fois, c’est toi qui donnes le rythme
Le principe ?
Vous fouillez, vous choisissez votre vinyle, vous le donnez au DJ… puis vous dansez sur vos sons préférés.
Et ça, tous les jeudis de l’été
Pensez à réserver en ligne .
Avenue de l’Agau Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 6 33 33 60 60
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English :
Are your Thursday evenings often the same? At Mas du Cheval, we’ve decided to change that
New Thursdays, new concept: brazier, sunset and Vinyl Bar
First date: Thursday June 4, 7.30pm to 1am.
L’événement LES JEUDIS VINYLES SOCIETY AU MAS DU CHEVAL Lattes a été mis à jour le 2026-05-19 par 34 OT MONTPELLIER
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