Lattes

LES JEUDIS VINYLES SOCIETY AU MAS DU CHEVAL

Avenue de l’Agau Lattes Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Vos jeudis soir, sont souvent les mêmes ? Au Mas du Cheval, on a décidé de changer ça

Nouveaux jeudis, nouveau concept brasero, coucher de soleil et Bar à Vinyles

Premier rendez-vous jeudi 4 juin de 19h30 à 01h.

Vos jeudis soir, sont souvent les mêmes ? Au Mas du Cheval, on a décidé de changer ça

Nouveaux jeudis, nouveau concept brasero, coucher de soleil et Bar à Vinyles

Premier rendez-vous jeudi 4 juin de 19h30 à 01h.

Et cette fois, c’est toi qui donnes le rythme

Le principe ?

Vous fouillez, vous choisissez votre vinyle, vous le donnez au DJ… puis vous dansez sur vos sons préférés.

Et ça, tous les jeudis de l’été

Pensez à réserver en ligne .

Avenue de l’Agau Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 6 33 33 60 60

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English :

Are your Thursday evenings often the same? At Mas du Cheval, we’ve decided to change that

New Thursdays, new concept: brazier, sunset and Vinyl Bar

First date: Thursday June 4, 7.30pm to 1am.

L’événement LES JEUDIS VINYLES SOCIETY AU MAS DU CHEVAL Lattes a été mis à jour le 2026-05-19 par 34 OT MONTPELLIER