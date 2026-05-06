VINS ET AQUARELLE Lattes
VINS ET AQUARELLE Lattes vendredi 12 juin 2026.
Lattes
VINS ET AQUARELLE
Mas de Saporta Lattes Hérault
Tarif : 35 – 35 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Vendredi 12 juin 2026 à 19h00
Vins et aquarelle
Et si on mélangeait peinture et dégustation de vin ?
Un pinceau dans une main, un verre dans l’autre et surtout zéro pression !
Vendredi 12 juin 2026 à 19h00
Vins et aquarelle
Et si on mélangeait peinture et dégustation de vin ?
Un pinceau dans une main, un verre dans l’autre et surtout zéro pression !
Avec Valérie Castan, vigneronne et illustratrice aquarelle, on vous embarque dans un atelier où l’on goûte quelques vins du Languedoc en s’essayant à l’aquarelle. Les couleurs se mélangent et les idées viennent.
Et bien sûr, repartez avec votre oeuvre d’art !
De 19h00 à 21h00
35€ (offre duo -10%)
Sur inscription .
Mas de Saporta Lattes 34970 Hérault Occitanie ecoledesvins@languedoc-aoc.com
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English :
Friday, June 12, 2026 at 7:00 PM
Wines and watercolors
How about combining painting with wine tasting?
A brush in one hand, a glass in the other and, above all, zero pressure!
L’événement VINS ET AQUARELLE Lattes a été mis à jour le 2026-05-06 par 34 OT MONTPELLIER
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