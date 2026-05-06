Lattes

VINS ET AQUARELLE

Mas de Saporta Lattes Hérault

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Vendredi 12 juin 2026 à 19h00

Vins et aquarelle

Et si on mélangeait peinture et dégustation de vin ?

Un pinceau dans une main, un verre dans l’autre et surtout zéro pression !

Vendredi 12 juin 2026 à 19h00

Vins et aquarelle

Et si on mélangeait peinture et dégustation de vin ?

Un pinceau dans une main, un verre dans l’autre et surtout zéro pression !

Avec Valérie Castan, vigneronne et illustratrice aquarelle, on vous embarque dans un atelier où l’on goûte quelques vins du Languedoc en s’essayant à l’aquarelle. Les couleurs se mélangent et les idées viennent.

Et bien sûr, repartez avec votre oeuvre d’art !

De 19h00 à 21h00

35€ (offre duo -10%)

Sur inscription .

Mas de Saporta Lattes 34970 Hérault Occitanie ecoledesvins@languedoc-aoc.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Friday, June 12, 2026 at 7:00 PM

Wines and watercolors

How about combining painting with wine tasting?

A brush in one hand, a glass in the other and, above all, zero pressure!

L’événement VINS ET AQUARELLE Lattes a été mis à jour le 2026-05-06 par 34 OT MONTPELLIER