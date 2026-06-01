Les Jeux de Bretagne, Parvis Neptune – Carré Feydeau, Nantes

Les Jeux de Bretagne 19 – 28 juin Parvis Neptune – Carré Feydeau Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T16:00:00+02:00 – 2026-06-19T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T23:59:00+02:00

du 19 au 28 juin 2026 à Nantes

Les Jeux de Bretagne mettent en compétition le 44 (les Jaunes), le 29 (les Bleus), le 35 (les Rouges), le 56 (les Oranges), le 22 (les Verts) et les Amis de la Bretagne (les Blancs). Chaque discipline remportée permet de s’emparer d’un bol (breton). Le département remportant le plus de bols (bretons) sera consacré champion de Bretagne.

Enfile tes crampons ou tes sabots, et viens représenter tes couleurs !

Décalés, culottés, allumés, les Jeux de Bretagne font le pas de côté. Ce festival gratuit vous est proposé par 400 bénévoles gonflés à bloc, heureux de vivre sur un territoire singulier et ouvert sur le monde.

Au programme :

– Naoned Beach : Pour jouer au volley et frimer en speedo ou en poom poom short.

– Basket-bol breton : Touirnoi international de lancer de bols invendables.

– Jeux à gogo : Palet, fléchettes, boule nantaise, cécifoot, tir à la corde, lancer de bottes de paille…

– Décathlon breton : 10 jours pour faire triompher ton département en testant 10 disciplines bretonnes (jeux de force et jeux d’adresse).

– Du trad’ et du rap. De la chanson et du rock. Du handisport et du sport adapté. Des jeunes et des vieux de la vieille. Des Bretons d’ici et d’ailleurs, des festivaliers des quatre coins de la planète. Les Jeux de Bretagne sont gratuits et ouverts à tous.

Programme complet sur jeuxdebretagne.bzh

Parvis Neptune – Carré Feydeau Parvis Neptune, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://jeuxdebretagne.bzh/le-programme-2026/ »}] [{« link »: « https://jeuxdebretagne.bzh/le-programme-2026/ »}]

Les JO à la bretonne ! été2026