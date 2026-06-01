Les jeux de société dans l’Antiquité, Site archéologique d’Olbia, Hyères

Les jeux de société dans l’Antiquité Samedi 13 juin, 14h00 Site archéologique d’Olbia Var

Sans réservation et dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Les jeux de société étaient très appréciés dans l’Antiquité, aussi bien par les enfants que par les adultes, le public pourra jouer à son tour à ces activités d’autrefois : s’essayer au Stomachion, jeu de réflexion proche du puzzle, au jeu de la Merelle qui demande stratégie et concentration ou encore au jeu de la tour des noix, jeu d’adresse et de précision, le Mirica digitatis, jeux de calcul mental. Chaque groupe pourra repartir avec un livret contenant les règles des différents jeux pour continuer à s’exercer et à s’amuser à la maison.

Atelier proposé par le Centre Archéologique du Var

Durée : environ 30 min

Site archéologique d’Olbia Route de l’Almanarre, 83400 Hyères, France Hyères 83400 L’Almanarre Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33494007908 https://hyeres.fr/presentation-site-olbia Située sur un léger promontoire en bord de mer, Olbia est l’unique témoin, conservé dans l’intégralité de son plan, d’un réseau de colonies-forteresses grecques, fondées par Marseille à partir du IVe s. av. J.-C.

Citoyens de Marseille, les premiers Olbiens étaient des soldats-colons, pêcheurs, agriculteurs et avaient comme mission principale de sécuriser le commerce maritime.

Les vestiges mis au jour permettent aux visiteurs de comprendre l’évolution urbaine d’une ville antique sur 1000 ans. On y trouve fortifications, rues aménagées avec égouts et trottoirs, puits collectif, îlots d’habitations divisés en maisons, boutiques, thermes, sanctuaires, etc.

Les vestiges d’une abbaye médiévale, Saint-Pierre de l’Almanarre, ont également été découverts sur le site. De Hyères D559 direction Carqueiranne, ou autocar ligne 39 au départ de la gare routière. Stationnement gratuit au niveau du rond-point de l’Almanarre.

Les jeux de société étaient très appréciés dans l’Antiquité, aussi bien par les enfants que par les adultes, le public pourra jouer à son tour à ces activités d’autrefois : s’essayer au Stomachion, à…

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