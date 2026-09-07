Les joies du Calvaire, Jardin des Bénédictines, Landerneau
dimanche 20 septembre 2026 · Jardin des Bénédictines · Landerneau
Informations pratiques
Les joies du Calvaire Dimanche 20 septembre, 15h00, 16h45 Jardin des Bénédictines Finistère
Limité à 40 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:45:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Les joies du Calvaire
Visite théâtralisée du jardin des Bénédictines
Venez découvrir ce jardin comme vous ne l’avez jamais vu grâce à Benoît et Hildegarde, nos deux guides indépendants qui proposent une visite immersive en réalité « non augmentée ».
Une occasion unique et ludique qui vous permettra de découvrir l’histoire de ce jardin, de partir à la rencontre des pensionnaires et religieuses qui le fréquentèrent et peut-être d’en savoir plus sur vous-même.
Animée par la Caravane Compagnie.
Jardin des Bénédictines Rue de Saint-Ernel 29800 Landerneau Landerneau 29800 Finistère Bretagne 06 03 85 33 11 https://patrimoine.landerneau.bzh/ https://patrimoine.landerneau.bzh/expositions/salle-le-couvent-des-benedictines-du-calvaire-258/n:237 [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/les-joies-du-calvaire-visite-theatralisee-et-en-realite-non-augmentee-du-jardin-des-benedictines&src=agenda »}] Aujourd’hui pleinement intégré à la trame de la ville, le Jardin des Bénédictines, à l’environnement naturel préservé, offre un agréable espace de détente et d’exploration au cœur de la ville. Il est digne d’intérêt tant par la qualité de la restitution paysagère de ces dernières années que par son histoire, désormais expliquée par des panneaux d’interprétation donnant toutes les clés de compréhension du site.
Cette exposition numérique complète les contenus développés dans le parcours patrimonial, mis en place dans le jardin, en permettant d’approfondir la riche histoire de ce lieu d’exception. Parking des salles de sport en face du jardin. Accessible PMR mais pentes assez raides. Tables de pique-nique.
Les joies du Calvaire
© La Caravane Compagnie
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