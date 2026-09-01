Les joies du Calvaire , visite théâtralisée du jardin des Bénédictines Rue Saint-Ernel Landerneau

Informations pratiques

Landerneau

Les joies du Calvaire , visite théâtralisée du jardin des Bénédictines

Rue Saint-Ernel Jardin des Bénédictines Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:45:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Venez découvrir ce jardin comme vous ne l’avez jamais vu grâce à Benoît et Hildegarde, nos deux guides indépendants qui proposent une visite immersive en réalité non augmentée .

Une occasion unique et ludique qui vous permettra de découvrir l’histoire de ce jardin, de partir à la rencontre des pensionnaires et religieuses qui le fréquentèrent et peut-être d’en savoir plus sur vous-même.

Animée par la Caravane Compagnie.

– Réservation obligatoire sur billetweb. .

Rue Saint-Ernel Jardin des Bénédictines Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 03 85 33 11

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English :

L’événement Les joies du Calvaire , visite théâtralisée du jardin des Bénédictines Landerneau a été mis à jour le 2026-08-25 par OT LANDERNEAU DAOULAS