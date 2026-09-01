Les joies du Calvaire , visite théâtralisée du jardin des Bénédictines Rue Saint-Ernel Landerneau
dimanche 20 septembre 2026 · Rue Saint-Ernel · Landerneau
Informations pratiques
Landerneau
Les joies du Calvaire , visite théâtralisée du jardin des Bénédictines
Rue Saint-Ernel Jardin des Bénédictines Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:45:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Venez découvrir ce jardin comme vous ne l’avez jamais vu grâce à Benoît et Hildegarde, nos deux guides indépendants qui proposent une visite immersive en réalité non augmentée .
Une occasion unique et ludique qui vous permettra de découvrir l’histoire de ce jardin, de partir à la rencontre des pensionnaires et religieuses qui le fréquentèrent et peut-être d’en savoir plus sur vous-même.
Animée par la Caravane Compagnie.
– Réservation obligatoire sur billetweb. .
Rue Saint-Ernel Jardin des Bénédictines Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 03 85 33 11
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English :
L’événement Les joies du Calvaire , visite théâtralisée du jardin des Bénédictines Landerneau a été mis à jour le 2026-08-25 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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