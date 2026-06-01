Les Joies Trans – Mois des fiertés, La Licorne Noire, Nantes

Les Joies Trans – Mois des fiertés Vendredi 19 juin, 18h00 La Licorne Noire Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T18:00:00+02:00 – 2026-06-19T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-19T18:00:00+02:00 – 2026-06-19T23:59:00+02:00

Alors que les personnes trans font face à des attaques et discriminations croissantes, cette soirée se veut comme une bulle d’oxygène : un moment suspendu pour se retrouver, entouré·es de celleux qu’on aime, mais aussi entre personnes concernées, afin de célébrer les identités trans avec fierté.

La soirée sera entièrement portée par des artistes trans, avec des performances, une projection et un DJ set, sous les projecteurs de La Licorne Noire.

Un rendez-vous pour respirer, se soutenir et rayonner ensemble.

Rendez-vous le 19 juin, de 18h à 1h30

La Licorne Noire 14 B Rue de Mayence , Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.lalicornenoire.fr/ »}]

Une soirée dédiée à la célébration des personnes trans, dans un esprit de joie, de partage et de solidarité. pridenantes2026