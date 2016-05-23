Les Jokers – groupe de création Lido, Médiathèque Grand M, Toulouse

Les Jokers – groupe de création Lido Samedi 23 mai, 16h00 Médiathèque Grand M Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Samedi 23 mai – 16h

Les Jokers ont entre treize et dix-sept ans et sont des jeunes passionnés de cirque qui suivent le cursus de création du Lido depuis leurs sept ans. Les élèves donnent vie à leur(s) univers en imaginant et mettant en scène un spectacle rythmé et pluridisciplinaire.

En partenariat avec le Centre municipal des Arts du cirque – Lido.

Médiathèque Grand M – Parvis

Durée : 1h

Médiathèque Grand M 37 Avenue de Reynerie, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie 0581917940 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/grand-m Ouverte le 27 mars 2012 sur 1400 m2 dans le quartier du Mirail-Reynerie-Bellefontaine. Métro : ligne A – stations Reynerie ou Bellefontaine

Les élèves donnent vie à leur(s) univers – CIRQUE