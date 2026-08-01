LES JOURNÉES DE LA BÊTE AU MALZIEU Le Malzieu-Ville
vendredi 21 août 2026 · Le Malzieu-Ville
Informations pratiques
Le Malzieu-Ville
LES JOURNÉES DE LA BÊTE AU MALZIEU
Le Malzieu-Ville Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Au programme jeu de piste pour les enfants, jeu de rôle pour toute la famille, dictée, conférence, exposition et marché nocturne ! Vous allez en profiter pleinement durant ces Journées de la Bête !
Au programme jeu de piste pour les enfants, jeu de rôle pour toute la famille, dictée, conférence, exposition et marché nocturne ! Vous allez en profiter pleinement durant ces Journées de la Bête ! .
Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie +33 4 66 31 57 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On the agenda: a scavenger hunt for kids, a role-playing game for the whole family, a dictation, a lecture, an exhibition, and a night market! You’re sure to have a great time during these Journées de la Bête!
L’événement LES JOURNÉES DE LA BÊTE AU MALZIEU Le Malzieu-Ville a été mis à jour le 2026-07-31 par 48-OT Margeride en Gévaudan
À voir aussi à Le Malzieu-Ville (Lozère)
- SORTIE NATURE HISTOIRES DE PLANTES Le Malzieu-Ville 6 août 2026
- LES SORTIES NATURE LA PORTE DES FÉES Le Malzieu-Ville 6 août 2026
- MARCHE MALZEVIEN Le Malzieu-Ville 11 août 2026
- SOIRÉE SCÈNE OUVERTE Le Malzieu-Ville 14 août 2026
- SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ Le Malzieu-Ville 15 août 2026