Informations pratiques

Le Malzieu-Ville

LES JOURNÉES DE LA BÊTE AU MALZIEU

Le Malzieu-Ville Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Au programme jeu de piste pour les enfants, jeu de rôle pour toute la famille, dictée, conférence, exposition et marché nocturne ! Vous allez en profiter pleinement durant ces Journées de la Bête !

Au programme jeu de piste pour les enfants, jeu de rôle pour toute la famille, dictée, conférence, exposition et marché nocturne ! Vous allez en profiter pleinement durant ces Journées de la Bête ! .

Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie +33 4 66 31 57 01

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English :

On the agenda: a scavenger hunt for kids, a role-playing game for the whole family, a dictation, a lecture, an exhibition, and a night market! You’re sure to have a great time during these Journées de la Bête!

L’événement LES JOURNÉES DE LA BÊTE AU MALZIEU Le Malzieu-Ville a été mis à jour le 2026-07-31 par 48-OT Margeride en Gévaudan