Les Journées de la Fleur Française | Fleur’T avec les sens Fleur’T avec les sens, salon de thé fleuriste Clermont-Ferrand

samedi 19 septembre 2026 · Fleur'T avec les sens, salon de thé fleuriste · Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Clermont-Ferrand

Les Journées de la Fleur Française | Fleur’T avec les sens

Fleur’T avec les sens, salon de thé fleuriste 21 rue Jules Guesde Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Les Journées de la Fleur Française s’invitent à Montferrand.

Et si, à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, on partait à la découverte d’un patrimoine un peu différent celui des fleurs.

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Fleur’T avec les sens, salon de thé fleuriste 21 rue Jules Guesde Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 45 03 37 cecile@fleurt.fr

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English :

The French Flower Festival is coming to Montferrand.

And what if, during European Heritage Days, we set out to discover a slightly different kind of heritage: that of flowers?

L’événement Les Journées de la Fleur Française | Fleur’T avec les sens Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-08-28 par Clermont Auvergne Volcans