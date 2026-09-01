Les Journées de la Fleur Française | Fleur’T avec les sens Fleur’T avec les sens, salon de thé fleuriste Clermont-Ferrand
samedi 19 septembre 2026 · Fleur'T avec les sens, salon de thé fleuriste · Clermont-Ferrand
Informations pratiques
Clermont-Ferrand
Les Journées de la Fleur Française | Fleur’T avec les sens
Fleur’T avec les sens, salon de thé fleuriste 21 rue Jules Guesde Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Les Journées de la Fleur Française s’invitent à Montferrand.
Et si, à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, on partait à la découverte d’un patrimoine un peu différent celui des fleurs.
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Fleur’T avec les sens, salon de thé fleuriste 21 rue Jules Guesde Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 45 03 37 cecile@fleurt.fr
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English :
The French Flower Festival is coming to Montferrand.
And what if, during European Heritage Days, we set out to discover a slightly different kind of heritage: that of flowers?
L’événement Les Journées de la Fleur Française | Fleur’T avec les sens Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-08-28 par Clermont Auvergne Volcans
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