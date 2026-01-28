Les journées de l’arbre Les Jardins Suspendus Espalanade nord Le Havre

Les journées de l’arbre

Les Jardins Suspendus Espalanade nord 29 Rue Albert Copieux Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 10:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Cet événement est une invitation à porter un nouveau regard sur l’arbre, à la fois dans notre quotidien et dans notre environnement. Symbole de vie, de lien et d’équilibre, l’arbre nous rappelle l’importance de préserver la nature et de mieux comprendre notre rapport au vivant. Pour cette 5e édition havraise, c’est aux Jardins supendus que vous êtes invités à célébrer les arbres à travers un programme riche et varié spectacle vivant, balades, ateliers… Pour apprendre, découvrir et s’émerveiller ensemble !

Les temps forts

– Création d’une fresque végétale une oeuvre participative à ciel ouvert, sur laquelle l’artiste Angèle Largy vous invite à créer avec elle en accrochant des éléments de la nature et plus spécifiquement ceux issus des arbres environnants.

– Balade artistique et botanique accompagnés et guidés par l’artiste Angèle Largy, vous participerez à une balade nature, durant laquelle vous pourrez vous connecter de façon créative à la vie de l’arbre et son écosystème.

– Lecture musicale la comédienne Corinne Belet et la violoncelliste Rebecca Handley proposent une création qui donnera à entendre et à écouter une conférence écrite par le botaniste Francis Hallé en 2011.

– Spectacle vivant Chut l’arbre , un spectacle de la compagnie Chamane, humoristique, ludique et participatif permettant de sensibiliser le jeune public et les adultes à l’environnement, au respect de la nature et à l’importance des arbres et des forêts.

– Des visites guidées visite botanique, découverte de la Maison de l’arbre, visites des arbres de la collection du MuMa, des toiles les plus plus anciennes aux impressionnistes.. .

