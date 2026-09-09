Les Journées du Patrimoine à la Bibliothèque patrimoniale et archives municipales Michel Vovelle Bibliothèque patrimoniale et archives municipales Michel Vovelle Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Les Journées du Patrimoine à la Bibliothèque patrimoniale et archives municipales Michel Vovelle

Samedi 19 septembre 2026 de 10h à 18h. Bibliothèque patrimoniale et archives municipales Michel Vovelle 25 allée de Philadelphie Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

La bibliothèque patrimoniale et les archives municipales Michel Vovelle vous offrent un programme spécial, pour tous les âges et tous les goûts, pour découvrir ou redécouvrir les missions et les fonds de ces deux services.

Au programme



● Cartes et plans Aix-en-Provence comme vous ne l’avez jamais vu !

À la faveur d’une campagne de numérisation, venez découvrir des cartes d’Aix-en-Provence à travers le temps avant qu’elles ne rejoignent les réserves patrimoniales.



● Voyage dans le temps en réalité virtuelle

Vivez une expérience unique d’immersion dans l’univers du livre médiéval, à travers l’exploration inédite d’un manuscrit enluminé du XVe siècle conservé à la bibliothèque patrimoniale !

En partenariat avec Aix-Marseille Université / Cité de l’Innovation et des Savoirs Aix-Marseille.



● Le crime du cours à carrosses Un enquête au temps de Louis XVI

Plongez au cœur d’un Very Cold Case, une enquête historique immersive inspirée de faits réels survenus à Aix-en-Provence au XVIIIe siècle. Cet escape game invite les participants à explorer le patrimoine aixois à travers des documents et des indices d’époque. Entre mystère, observation et déduction, l’expérience séduira autant les amateurs de Cluedo , les curieux désireux de vivre une véritable enquête historique que les Sherlock Holmes qui s’ignorent et les passionnés d’histoire. L’enquête se prolonge par la découverte d’une exposition, permettant d’approfondir le contexte historique et de découvrir les documents originaux.

Accessible dès 13 ans (accompagnement d’un adulte obligatoire pour les mineurs).

→ Sur inscription par mail ou par téléphone



● Visite du site

Visiter exceptionnellement les coulisses de la bibliothèque et découvrez les richesses patrimoniales qu’elle conserve précieusement ! .

Bibliothèque patrimoniale et archives municipales Michel Vovelle 25 allée de Philadelphie Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 74 20 lesmejanes-patrimoine@mairie-aixenprovence.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Michel Vovelle heritage library and municipal archives are offering a special program, for all ages and tastes, to discover or rediscover the missions and collections of these two departments.

L’événement Les Journées du Patrimoine à la Bibliothèque patrimoniale et archives municipales Michel Vovelle Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme d’Aix en Provence