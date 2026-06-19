Les journées du patrimoine à Vorgium ! VORGIUM Carhaix-Plouguer
Les journées du patrimoine à Vorgium ! VORGIUM Carhaix-Plouguer dimanche 20 septembre 2026.
Carhaix-Plouguer
Les journées du patrimoine à Vorgium !
VORGIUM 5 Rue du Docteur Menguy Carhaix-Plouguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-21 12:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Fête du fromage historique Expo, stands, conférence, animations… .
VORGIUM 5 Rue du Docteur Menguy Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 17 53 07
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English :
L’événement Les journées du patrimoine à Vorgium ! Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-06-19 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée
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